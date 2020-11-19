Компания из ОАЭ за 32,4 млн грн установит новый интернет в самолете Зеленского

19.11.2020, 0:10, Новости дня

Компания Etihad Airways Engineering LLC из Объединенных Арабских Эмиратов улучшит спутниковый интернет на борту самолета президента Украины. Об этом сообщается в системе электронных торгов ProZorro.

Тендер на модернизацию интернета проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи. Его объявили 24 сентября.

16 ноября институт заявил о намерении заключить соглашение с победителем тендера, компанией Etihad Airways Engineering LLC.

По условиям конкурса, в течение года компания должна модернизировать станцию спутниковой связи, установленную на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA. Это один из самолетов государственного авиационного предприятия “Украина” ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента.

Модернизированная станция Honeywell JetWave будет обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss Service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.

Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

За первые девять месяцев 2020 года расходы за услуги по авиаперевозкам официальных делегаций во главе с Зеленским за границу и в пределах Украины составили 11,9 млн грн. Президент совершил семь визитов в другие страны и 23 рабочие поездки по Украине.