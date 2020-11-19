 

Украина получит бесплатную вакцину против COVID-19, назначен новый глава Гостаможенной службы. Главное за день

19.11.2020, 0:10, Новости дня

Украина получит бесплатную вакцину против COVID-19

Украина получит бесплатно вакцину от коронавируса в количестве доз, равном 20% населения в рамках механизма COVAX. Это, по словам главного санврача Виктора Ляшко, даст возможность вакцинировать около 4 млн человек в первой половине 2021 года.

ВАКС закрыл дело против Труханова

Высший антикоррупционный суд 18 ноября закрыл дело о недостоверном декларировании в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. В суде отметили, что дело закрыто в связи с решением Конституционного Суда Украины признать неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Правительство назначило нового главу Гостаможенной службы

18 ноября Кабинет Министров Украины назначил генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы Украины.

Виктюка похоронят во Львове

Украинского и российского режиссера Романа Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. По словам племянницы Екатерины Виктюк, режиссер завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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