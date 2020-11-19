В 2020 году смертность в Украине ниже, чем в 2019 – Госстат

19.11.2020, 0:10, Новости дня

Смертность населения во время пандемии коронавирусной инфекции ниже, чем в 2019 году. Об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины за январь – сентябрь 2020 года, который опубликовали 18 ноября.

В ведомстве заявили, что с начала года в Украине умерло 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9 846 человек. За январь – сентябрь 2019 года умерло 436 533 человек.

С начала 2020 года в Украине родилось 220 657 человек (в прошлом году – 233 222), миграционный прирост составил 6 941 человек (в прошлом году – 10 143), говорится в сообщении.

“Существенным остается показатель превышения числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится лишь 52 родившихся”, – сообщается в экспресс-выпуске.

По оценке ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2020 года составляла 41 723 998 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 199 089 человек, в том числе за сентябрь – на 20 671 человек.

Численность населения Украины в 2019–2020 годах стабильно снижается. В первой половине 2019 года население страны превышало отметку в 42 млн человек.

В медицинском журнале The Lancet прогнозировали, что в Украине численность населения упадет до 17,5 млн человек к 2100 году.

В июне замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 не вызвала роста общей смертности в Украине.

Комментируя мнение, что официальная статистика смертности от COVID-19 в Украине может не отражать реальную картину, Ляшко подчеркнул, что все умершие от пневмоний в стране проверяются на наличие коронавирусной инфекции. По его словам, статистика, которую публикует Госстат реальная и объективная.

По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.