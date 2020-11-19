Бастрыкин поручил провести проверку после заявления Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве

19.11.2020, 0:08, Новости дня

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по городу Москве организовать доследственную проверку», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимость. «Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркнули в пресс-службе.

В июле суд принял исковое заявление Федосеевой-Шукшиной в отношении Алибасова и Моцаря. Федосеева-Шукшина в иске настаивала на признании недействительным договор дарения квартиры продюсеру. На квартиру был наложен арест. Троицкий районный суд Москвы обязал продюсера Бари Алибасова вернуть московскую квартиру своей жене актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.