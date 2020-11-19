 

Меликов указал на опыт работы нового врио главы Мордовии Здунова в Дагестане

19.11.2020, 0:08, Новости дня

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поздравил Артема Здунова с назначением на должность руководителя Мордовии.

В Instagram он поздравил Здунова «с тем доверием, которое оказал» глава российского государства Владимир Путин. Меликов напомнил, что Здунов – «выпускник первого потока «школы губернаторов», в рамках которой успешно прошел программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы». Меликов выразил надежду, что опыт, который Здунов приобрел, работая в Дагестане, поможет реализовать задачи, поставленные президентом РФ «на новом месте работы».

Напомним, экс-глава Дагестана, советник президента РФ Владимир Васильев отмечал, что бюджет республики за три года, в течение которых Здунов трудился на посту председателя правительства региона, вырос в два раза. Он выразил уверенность, что Здунов сможет справиться с «теми задачами, которые перед ним поставил президент». 

В среду Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики 42-летнего Здунова. Здунов по национальности – мордвин, родился в Казани (на тот момент – Татарская АССР, РСФСР, СССР) 18 мая 1978 года. Занимал пост председателя правительства Дагестана, до этого – министра экономики Татарстана. 



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