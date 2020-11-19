 

Британские ученые подумывают над созданием орбитальных солнечных электростанций

19.11.2020, 0:00, Новости дня

Солнечные панели в космическом пространстве работают гораздо эффективнее, чем на поверхности Земли, так как здесь им мешает воздух. Это давно известный факт. Но если вывести солнечные электростанции на орбиту, то как доставить ток на поверхность планеты?

Кажется, британские ученые решили эту проблему. Они предлагают превращать электрическую энергию в высокочастотные радиоволны, которые будут принимать на Земле специальные станции, а далее распространять их в существующей электросети в виде обратно преобразованного потока электронов.

Дело за малым. Нужно создать работающую технологию. Этим-то и займутся исследовательские центры по заказу правительства Великобритании, которое согласилось профинансировать проект.



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