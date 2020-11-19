Эксперт рассказал о способах выявления взлома ОС Android

19.11.2020, 0:00, Новости дня

По словам эксперта компании «Инфосистемы Джет», занимающегося анализом степени защищенности мобильных устройств, выявить взлом гаджета, работающего на операционной системе Android, очень легко.

Пользователю всего лишь нужно внимательно следить за потреблением трафика и расходом энергии в батарее. Если первый и второй показатель непонятно почему резко выросли, это должно настораживать.

Немедленно обращайтесь в сервисный центр, когда новая батарея вдруг начала держать заряд меньше обычного, а интернет-трафика в вашем пакете вдруг перестало хватать на определенный период, советует специалист. Однако не стоит беспокоиться, если колебания показателей незначительны.