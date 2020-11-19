 

Компания Amazfit представила новые модели умных часов

19.11.2020, 0:00, Новости дня

В компании Amazfit состоялась презентация новых моделей умных часов Bip U и U Pro. Как видно из маркировки, вторая версия является более продвинутой и обладает расширенным фукнционалом. Но и Bip U отслеживает 60 режимов.

Между тем, эксперты уже отметили необычную легкость и стильность гаджетов. По словам разработчика, умные часы созданы н основе самых последних технологических достижений в данной сфере, а потому они станут лучшими помощниками для людей, заботящихся о своем здоровье и физическом состоянии.

Размер диагонали экрана в обеих моделях составляет 1,43 дюйма. Разрешение картинки – 320х302 пикселя. Устройства отлично защищены от ударов, стекло трудно поцарапать. Также умные часы не боятся влаги. Внутри установлен аккумулятор емкостью 230 мАч.  



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Мать 55 детей в Бразилии заподозрили в убийстве мужа с седьмого раза

25.07 / Джонсон признал, что его правительство неправильно оценило угрозу коронавируса

15.11 / Тайфун «Вамко» обрушился на побережье Вьетнама

17.10 / Посол России: США отвергли предложение Путина по СНВ-3 без анализа

24.06 / Парад Победы в Москве и политика 

15.10 / В Кремле не подтвердили договоренности с США по ядерным арсеналам

13.07 / В ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом

25.08 / В Госдуме предложили сдвинуть начало учебного года

24.08 / В Бельгии назвали фейком сообщения о «лжи» РФ о вакцине от коронавируса

25.09 / Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска