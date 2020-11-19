Компания Amazfit представила новые модели умных часов

19.11.2020, 0:00, Новости дня

В компании Amazfit состоялась презентация новых моделей умных часов Bip U и U Pro. Как видно из маркировки, вторая версия является более продвинутой и обладает расширенным фукнционалом. Но и Bip U отслеживает 60 режимов.

Между тем, эксперты уже отметили необычную легкость и стильность гаджетов. По словам разработчика, умные часы созданы н основе самых последних технологических достижений в данной сфере, а потому они станут лучшими помощниками для людей, заботящихся о своем здоровье и физическом состоянии.

Размер диагонали экрана в обеих моделях составляет 1,43 дюйма. Разрешение картинки – 320х302 пикселя. Устройства отлично защищены от ударов, стекло трудно поцарапать. Также умные часы не боятся влаги. Внутри установлен аккумулятор емкостью 230 мАч.