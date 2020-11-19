 

Компания Apple вдвое снижает комиссию для некоторых разработчиков приложений

19.11.2020, 0:00, Новости дня

В компании Apple заявил о намерении снизить вдвое комиссии для отдельных категорий разработчиков приложений.

Напомним, что стандартный тариф составляет 30% от объема продаж через интернет-магазин Apple. Таким образом, ряд компания теперь смогут платить всего 15%. Но о ком идет речь?

По словам представителей Apple, скидки получат те разработчики, годовой оборот которых не превышает одного миллиона американских долларов. То есть, льготы установлены для мелких компаний, а также для тех, кто занимается индивидуальными разработками. Напомним, что магазин App Store недавно попал под жесткую критику в связи с монопольным положением на рынке и слишком жесткой тарифной политикой. Скандалом разработчики грозили также другим крупным онлайн-площадкам.



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