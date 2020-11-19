Ваш турист – наше все!
 

Ваш турист – наше все!

19.11.2020, 13:13, Эксклюзив
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В мэрии Рыбинска решили отказаться от благоустройства в жилых микрорайонах в пользу развития туристической привлекательности города.

– Мы уже вложили 11 млн рублей в покупку теплохода с двумя саунами для развлечения гостей, потратили 300 тыс. рублей на разработку логотипа и 700 тысяч на официальной туристический портал, – пояснил источник. – Теперь очередь за брендированием бордюрного камня и дорог.

Как стало известно ryb.ru, в ближайшее время все тротуары и дороги будут вымощены фирменной объемной плиткой в форме полукругов, символизирующих части тела монумента «Мать Волга».

– Вы же знаете, что число туристов, которые посещают Рыбинск в разы больше, проживающих в нем, – добавил чиновник.

По его словам, собственные доходы города от гостей превышают налоги жителей в десятки раз.

– Для повышения туристической привлекательности, каждый гость будет награждаться грамотой и памятным орденом «Почетный гость Рыбинска», – отметил источник. – Тот, который приехал в город первый раз – Первой степени, второй – Второй степени, и так далее.

Также, все гости города смогут не менее одного раза в день питаться бесплатно в местных кафе и ресторанах и совершать одну покупку в любом магазине – для этого только требуется зарегистрироваться на официальном туристическом портале «ВиситРыбинск.Ру».

– Эти расходы возьмут на себя наши предприниматели. Это их собственная инициатива, – подчеркнул чиновник.

Кроме того, источник в мэрии напомнил, что в ближайшие годы мы отметим два юбилея: 950-летие со дня основания муниципального образования Рыбинск – в 2021 году и 960-летие городского округа Рыбинск – в 2023 году.



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