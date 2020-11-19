Еще раз о реинкарнации

19.11.2020, 7:11, Разное

Официальная наука не признает реинкарнацию. Описанные случаи вспоминания о прошлой жизни считает недостойными научного изучения.

Профессор Вирджинского университета (США) Ян Стивенсон более 40 лет изучал явление реинкарнации, в его архиве хранятся описания более 3.000 случаев перевоплощения. Даже самые ярые его оппоненты соглашаются, что исследования были проведены с максимальной научной строгостью и отмахнуться от них нельзя. Вот только несколько историй из его архива.

Джасбир Лал Джет

Маленький индиец по имени Джасбир умирал. Тяжелая болезнь приближалась к своему логическому концу. Дыхание становилось все тише, конечности начали холодеть. Семья была бедной, денег на лечение не было. Родители уже смирились с мыслью, что их 3-летний сын, не успев даже толком увидеть этот мир, скоро оставит его.

Но Джасбир не умер. Уже бывший по ту сторону жизни, мальчик начал поправляться. Однако смерть жестоко посмеялась над родителями ребенка. Вместо их любимого малыша она вернула семье чужого ребенка. Очнувшийся Джасбир не узнавал родителей, повторял, что он сын брамина и зовут его Собха Рем Тьяги. Горе родителей было неописуемым: с того света их малыш вернулся умалишенным.

Однажды на улице мальчик обратился к незнакомой женщине по имени, называя при этом ее своей тетей. Оказалось, Собха Рем Тьяги действительно существовал и умер в тот самый день, когда Джасбир побывал в объятиях смерти. Приведенный в деревню Собхи Джасбир назвал по имени многих жителей и всех родственников, свободно ориентировался в доме Тьяги и его окрестностях.

Имад Элавар

Маленький ливанец Имад Элавар имел в деревне репутацию фантазера. Кроме жизни, что протекала у всех на глазах, у него была вторая, скрытая от всех. Имад рассказывал о друзьях, которых никто не видел, доме, которого не существовало, родственниках, которых не могло быть. Описываемые им события его второй жизни были настолько реалистичны, что взрослые только качали головами: «Ну и выдумщик!»

Отношение к мальчику изменилось, когда в деревню приехал мужчина из соседнего селения, лежащего в 15 километрах от деревни Имада. «Выдумщик Имад» назвал приезжего «соседом» и подробно описал дом, в котором тот живет. Оказалось, по соседством с мужчиной некогда жил мальчик по имени Ибрагим Бухмази, умерший несколько лет назад от туберкулеза.

Именно жизнь Ибрагима и пересказывал маленький Имад как свою. В доме Ибрагима и находились многократно описываемые Имадом игрушечная желтая машина, необычная лампа, сарай-гараж и многое другое.

Девочка по имени Розмари

В английском городе Блэкпуле маленькая Розмари удивила родителей странной фантазией. Она заявила, что некогда была храмовой танцовщицей в Древнем Египте, рассказала, что однажды разгневала могущественных жрецов, бежала от них и утонула в водах Нила. Родители умилялись и не считали это чем-то опасным. Однако когда девочка начала говорить на непонятном «тарабарском» языке, решили обратиться к психиатру.

Доктор Фредерик Вуд записал речь девочки и отправил запись специалисту по Древнему Египту Говарду Халму. Вскоре пришел ответ, что «тарабарская речь» Розмари в действительности грамматически правильный древнегреческий язык с речевыми оборотами, соответствующими эпохе Аменхотепа III.

Какие сюрпризы таит детская память

В архиве Яна Стивенсона описаны только случаи, имевшие документальное подтверждение имен, места жительства и подробностей жизни. Наиболее важным Стивенсон считает воспоминания именно детей. В отличие от взрослых, их мозг не отягощен информацией, полученной из книг, телевидения и интернета, и потому воспоминания не могут быть «ложными».

Взрослые часто видят себя в прошлой жизни историческими личностями и людьми с яркой биографией. Дети же в прошлой жизни чаще всего обычные люди, чьи имена не сохранились в исторических хрониках. Научный мир к исследованиям Стивенсона относится свысока. Однако на предложения психиатра объяснить предъявленные факты отделывается молчанием. А что можно сказать?

Согласно наблюдениям Стивенсона у детей 2-3 лет воспоминания о прошлой жизни довольно часты, но годам к 7 как правило стираются напрочь. Так что пока вашему чаду не стукнуло 7, подойдите и спросите: «А ты помнишь, кем ты был/была в прошлой жизни?»