 

Невролог из США Томас Берк назвал повышающие риск появления мигрени продукты

18.11.2020, 23:53, Разное

Головная боль является одним из наиболее распространенных симптомов. Невролог Томас Берк, представляющий Медицинскую школу Гроссмана Нью-Йоркского университета, рассказал, что приступы могут усиливаться из-за неправильного питания, и назвал продукты, повышающие риск появления мигрени.
Для мигрени характерна сильная пульсирующая боль, как правило, с одной стороны головы. Она может длиться от нескольких часов до нескольких дней и может сопровождаться повышенной чувствительностью к запахам, звукам, свету; тошнотой, рвотой; нарушениями зрения – аурой. Сильные головные боли могут быть связаны с рационом пациента. По словам доктора Берка, универсальных напитков или продуктов, ведущих к появлению мигрени, нет, однако каждый человек с предрасположенностью к приступам имеет различные триггеры, связанные с некоторыми видами пищи.

Опыт медицинской практики позволил эксперту выделить ряд основных продуктов и веществ, чаще провоцирующих возникновение мигрени. Периодические головные боли нередко имеют связь с чрезмерным употреблением кофе, шоколада. Проведенное в 2018 году исследование показало, что приступы мигрени обострялись у 35% участников после употребления спиртных напитков. Очень часто “провокатором” сильного дискомфорта в области черепа выступает красное вино, но врачам пока не удалось выяснить, какой компонент напитка усиливает боль, отмечает невролог.

К приступам мигрени может привести употребление продуктов с повышенным количеством глутамата натрия. Он содержится в обработанной пищевой продукции: замороженных полуфабрикатах, кетчупе, супах, закусках, колбасных изделиях. Для того, чтобы снизить риск появления мигрени, следует избегать содержащих нитриты, нитраты, аспартам и другие консерванты продуктов.



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