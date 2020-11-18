 

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

18.11.2020, 23:48, Новости дня

За сутки в Москве скончались 73 вирус-положительных пациента, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения штаба. Всего в столице выявлено свыше 526,6 тыс. случаев коронавируса, более 382,6 тыс. человек выздоровели, 8082 вирус-положительных пациента скончались (накануне умерли 76 пациентов с коронавирусом).

Напомним, расходы на здравоохранение в Москве в 2021 году вырастут на 12%, или более чем на 40 млрд рублей. Отметим, что москвичи стали реже нарушать режим самоизоляции. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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