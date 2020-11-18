Конгрессмены США потребовали не тратить деньги на восстановление G8

18.11.2020, 23:48, Новости дня

Палата представителей Конгресса США приняла проект закона, направленный против возможных попыток восстановить G8 с участием России, сообщают информационные агентства.

Законопроект содержит запрет на использование Белым домом федеральных средств для «поддержки или содействия участию» РФ в саммитах G7, а также для «восстановления» G8 с участием России, передает ТАСС.