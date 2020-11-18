 

Мнение: Как стать масоном

18.11.2020, 23:35, Разное

Как стать масоном?

В настоящее время Достопочтенные Ложи Великой Ложи России существуют в 5 из 8 Федеральных округов России: Центральном (Москва), Северо-Западном (Санкт-Петербург), Южном (Краснодар, Сочи, Шахты), Приволжском (Нижний Новгород, Пермь, Казань, Саранск), Уральском (Екатеринбург). Также Ложи ВЛР открыты в Беларуси (Минск) и Кыргызстане (Бишкек). В ближайший год планируются к Торжественной Инсталляции Достопочтенные Ложи в Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске. В случае, если в вашем городе существует постоянно работающая Достопочтенная Ложа, с вами будут проведены несколько собеседований (2-3 встречи). После вы будете приглашены на «опрос под повязкой» в Ложу, по результатам которого пройдет голосование братьев, и будет принято решение о принятии/отклонении вас как кандидата. В случае, если в вашем городе нет Достопочтенной Ложи, вам будет предложено приехать на собеседование в один из ближайших городов, где, в случае положительного решения Ложи, вы и пройдете посвящение.

Имейте в виду, что в Великой Ложе России существуют вступительные и членские взносы, которые разнятся от Ложи к Ложе, но в среднем составляют 10000-40000 рублей в год и 35000-60000 рублей за посвящение.

Для начала процедуры вступления вам необходимо заполнить анкету кандидата.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕЗАПОЛНЕННЫЕ, А ТАКЖЕ ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННЫЕ АНКЕТЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Ниже вы можете заполнить анкету. Если по каким-либо причинам анкета не доступна, вы можете скачать ее на русском или английском языке и отправить на почту [email protected]
Имейте в виду, что в Великой Ложе России существуют вступительные и членские взносы, которые разнятся от Ложи к Ложе, но в среднем составляют 10000-40000 рублей в год и 35000-60000 рублей за посвящение.
Для начала процедуры вступления вам необходимо заполнить анкету кандидата.

https://russianmasonry.ru/kak-stat-masonom/ – цинк (по наводке с Вотта)

Больше масонов – больше прибыль.

Источник: Colonel Cassad



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