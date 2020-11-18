 

Мнение: Мэрские часы

18.11.2020, 23:25, Разное

Прокуратура Казани проверила информацию ФБК и не нашла ничего предосудительного в том, что мэр Казани собрал коллекцию элитных часов общей стоимостью 120 млн рублей. Речь про золотые часы Rolex Daytone (1,5 млн), часы Breguet Classique (1,8 млн), часы Ulysse Nardin El Toro (от 3,5 млн до 4,5 млн), часы марки Rolex (7,5 млн) и прочую "мелочевку" типа часов Breguet Tourbillon за 17 млн рублей, Patek Philippe Celestial за 23 млн рублей, или Ulysse Nardine модели «Чингисхан», стоимость которых варьируется от 50 до 65 миллионов рублей…

Прокуратура Казани заявила: «Доходы семьи Метшина в 2009–2019 годах покрывают их расходы, оснований для проведения процедуры контроля расходов, а также для принятия других мер прокурорского реагирования не имеется».

Правильно решили  в прокуратуре Казани, что мэр Казани  Ильсур Метшин не виноват, что ему повезло с супругой, которая не захотела сидеть дома, занялась бизнесом и может себе позволить одаривать мужа дорогими подарками…. Так или не так?

На снимке: Ильсур и Гульнара Метшины, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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