Медики назвали главные симптомы рака поджелудочной железы на ранней стадии

18.11.2020, 23:17, Разное

Рак поджелудочной железы – одно из самых агрессивных онкологических заболеваний, характеризующихся крайне низкой выживаемостью больных, поскольку пациенты поздно обращаются за помощью. Медики назвали главные симптомы, позволяющие диагностировать злокачественное образование на ранней стадии.

К таким признакам относится появление тупой боли в области спины или в верхней части живота. Неприятное ощущение возникает неожиданно и так же исчезает. Боль может ослабевать при наклонах корпуса вперед, а в лежачем состоянии – усиливается.

Опухолевое поражение, исходящее из протоков или железистой ткани, является очень коварным и опасным, так как на ранних этапах заболевание протекает бессимптомно, поэтому обнаружить его сразу нелегко. Рак начинает проявляться уже после поражения лимфатических узлов и окружающих тканей. В числе других симптомов, указывающих на опухоль, – вздутие живота, потеря веса, зуд, желтуха, снижение аппетита, диарея, усталость, слабость, тошнота, рвота. Риск развития рака поджелудочной железы повышает курение, употребление алкоголя, неправильное питание, сахарный диабет, хронический панкреатит, ожирение.