Мнение: Доступное правосудие, QR-кодизация России и исчезновение данных в ЕГРН

18.11.2020, 23:10, Разное

1. Итак, российское правосудие – одно из самых эффективных в Европе (об этом говорится в исследовании Еврокомиссии). Наши суды принимают решения сравнительно быстро и не требуют больших расходов. Всё это крайне важно, ибо делает юридические услуги доступными для широких масс населения. Если же вам больше нравится правосудие дорогое и затянутое – добро пожаловать в Великобританию. Коллега monetam цитирует любопытное мнение по данному вопросу:

https://monetam.livejournal.com/1432402.html

Что есть хорошее правосудие?

Вот в Британии правосудие по всеобщему признанию однозначно «хорошее». Может быть даже, лучшее в мире. Однако, из рядовых граждан практически никто не судится. Потому, что очень дорого, долго и без юриста вообще не сунешься. То есть, для 98% граждан «качество британского правосудия», как для большинства россиян Эрмитаж – знаем, что где-то есть, на картинках видели, что очень круто, но никогда не были и не будем. Знаю, что несколько знакомых в Лондоне хотели бы подать в суд по разным поводам, но не смогли из-за дороговизны и сроков рассмотрения. «Быстрое и дешёвое» российское правосудие подошло бы им куда больше, чем «очень качественное правосудие для состоятельных господ». Бентли – очень хорошая машина, только их мало покупают.

К тому же, многие коллеги, когда демонстративно гневаются на российское правосудие, очень сильно лукавят. Они же не стесняются постоянно постить: «Вот, вчера мы выиграли беспрецедентное дело (взыскали кучу денег, добились оправдания клиента)! Мы – самая крутая фирма в мире (в России, в этом городе, на этой улице)!». Ведь скажешь ими, что несправедливо выиграли, за взятку, или «по договорённости» – кинутся горло рвать. Значит есть, есть, и справедливость в российском правосудии, и непредвзятость, и эффективность. Не везде и не всегда, но есть. В конце концов российскому правосудию не 600 лет, как английскому. Есть еще куда расти.

И вот вам еще пара свежих фактов, так сказать, для «зажигательной» дискуссии о российском правосудии:

– Количество заключенных в тюрьмах сократилось в 2 раза к началу осени 2020 года. Всего в последние 10 лет число осужденных к реальному лишению свободы сократилось на 40 %.

– В 2019 году по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности рассмотрены 153 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворены 87 ходатайств, или 57% (на 51 ходатайство, или 37%, меньше, чем в 2018 году), при этом в удовлетворении 66 ходатайств, или 43%, отказано.

– Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, увеличилось с 5,7 тысячи лиц в 2016 году до 52,5 тысячи лиц в 2019 году.

– Количество несовершеннолетних осужденных сократилось с 96,8 тысячи лиц в 2003 году до 16,9 тысячи лиц в 2019 году, то есть в 5 раз.

– В 2019 году судами рассмотрены уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) в отношении 133 лиц, из них осуждены 73 лица, или 55%, а в отношении 60 лиц, или 45%, уголовное преследование прекращено судом.

Так что, Россия в делах правосудия движется даже быстрее Британии.

В комментариях по ссылке указывают, что первые упоминания о законах и судах на Руси относятся ещё к Х веку, так что нашему правосудию всё-таки значительно более английских 600 лет. В остальном с приведёнными выкладками вполне можно согласиться: наш суд не только эффективный и доступный, но в последнее время ещё и весьма гуманный.

В личных беседах, правда, некоторые говорят, что далеко не всё так радужно в нашем королевстве. Во-первых, возможно, Еврокомиссия неправильно считает сроки рассмотрения дел, игнорируя в расчётах период ожидания, который может составлять в России несколько месяцев. Во-вторых, некоторые предприниматели полагают, будто в последние годы российская судебная даже начала деградировать, откатываться обратно в коррумпированные девяностые.

Вместе с тем слухи есть слухи, слухов к делу не пришьёшь.

2. Мы идём по пути Китая. Скоро россияне будут массово расплачиваться с помощью QR-кодов:

https://rg.ru/2020/11/13/cb-obiazal-banki-naladit-oplatu-v-magazinah-po-qr-kodam.html

Возможность расчетов по QR-кодам через СБП появилась в 2019 году, эту опцию внедрили несколько крупных торговых сетей. Такой способ удобен для расчетов в интернет-магазине: не нужно вводить данные карты, достаточно отсканировать QR-код. На кассе обычно удобнее касание картой. Для торгово-сервисных предприятий комиссии за проведение платежей через СБП ниже, чем за платежи по картам. <…>

К 1 октября 2021 года системно значимые банки, а к 1 апреля 2022 года – банк с универсальной лицензией также обязаны настроить переводы в СБП между гражданами по инициативе получателя и платежи от юридического лица физическому. Последнее может быть использовано и для выплаты зарплат.

Кроме того, закрепляется возможность использования приложения для оплаты QR-кодами, которое должна представить НСПК. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий, отмечает Банк России.

3. К вопросу о том, почему важные электронные документы лучше дублировать бумажными:

https://www.bfm.ru/news/457756

Чтобы заключить сделку о продаже квартиры своего клиента, риелтор Андрей Веселаго подал в Росреестр заявление на снятие обременения с квартиры. Его клиент полностью выплатил ипотеку. В ответ из ведомства пришло сообщение, согласно которому ограничение с квартиры снято. Однако в выписке из новой системы ФГИС ЕГРН пропала информация о собственнике квартиры. Без этого сделки не будет… <…>

В конце октября по всей стране заработала новая цифровая система ФГИС ЕГРН. В правительстве заявляли, что она выдает точные выписки о недвижимости за 30 секунд вместо трех дней. Росреестр разрабатывал систему с 2014 года. Она объединила 340 информационных ресурсов и, как заявляла вице-премьер Виктория Абрамченко, обрабатывает около семи заявок в секунду.