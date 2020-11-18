 

Экс-губернатор Мень не признал вину в хищении 700 млн рублей

18.11.2020, 23:08, Новости дня

Действующий аудитор Счетной палаты и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает себя виновным в хищении 700 млн рублей и считает претензии недоразумением, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

«Он не признает вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал», – цитирует РИА «Новости» Мусаева.

Адвокат добавил, что при даче согласия на уголовное преследование в Совете Федерации было объявлено, что мерой пресечения станет запрет определенных действий.

«Мы пока не знаем, каких именно. В любом случае, он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности», – отметил он.

По словам адвоката, речь в расследовании идет о событиях десятилетней давности, когда Мень непрерывно пребывал на службе и ему тяжело восстановить эти события, передает ТАСС.

«Но он точно не причастен к растрате. Он намерен давать показания и доказать свое честное имя, считает задержание недоразумением. Возможно, имеет место быть и оговор. Совершенно точно не совершал никакого преступления», – отметил Мусаев.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что экс-губернатор после допроса задержан на 48 часов и будет находиться в изоляторе временного содержания.

В среду СК предъявил обвинение Меню. По версии следствия, Мень в должности губернатора Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые были похищены.

Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что Меня задержали. Позже СК РФ опубликовал видеозапись, на которой Мень проходит по коридорам в сопровождении правоохранителей.



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