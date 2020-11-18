 

В Сирии из-за коронавируса отменили празднование Рождества и Нового года

18.11.2020, 23:08, Новости дня

Власти Сирии приняли решение отменить все массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества из-за коронавируса, сообщил директор департамента контроля качества при министерстве туризма страны Зияда Бальхи сирийской газете «Аль-Ватан».

«Принято решение не выдавать разрешение на проведение праздничных массовых мероприятий на туристических объектах и в ресторанах, но это не означает их закрытие», – передает РИА «Новости» его слова.

Представитель министерства отметил данное решение спецификой проводимых мероприятий в эти праздники, которые подразумевают массовое скопление людей, что нарушает установленные ограничение во всех туристических объектах. Отмечается, что нарушителям будет грозить незамедлительное закрытие объекта.

Ранее сообщалось, что все торжественные мероприятия по случаю наступления Нового года запрещены в Таджикистане на фоне второй волны распространения коронавирусной инфекции.

В РФ масочный режим ввели во всех 85 субъектах России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, проведение массовых зрелищных мероприятий и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах. 



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