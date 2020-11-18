 

Палата представителей США призвала к санкциям против РФ из-за Навального

18.11.2020, 23:08, Новости дня

Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию, в которой призвала администрацию США ввести санкции против РФ из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным.

Резолюция не имеет юридической силы, она носит рекомендательный характер. Такие документы являются для конгрессменов средством выразить позицию по тому или иному вопросу. Белый дом может просто проигнорировать резолюцию, передает ТАСС.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. 

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». РФ ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.



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