А у меня вон чего есть! – Личное мнение
18.11.2020, 23:05, Разное
«Мой утренний мальдивский шпагат», — именно так Настя Волочкова подписала свою фотографию, на которой она продемонстрировала практически всё, что есть у неё в трусах.
В развёрнутом виде.
Давайте поговорим о том, о чём говорить непринято? Ни в приличном обществе, ни в неприличном.
Нарушим табу?
Обсудим состояние половых органов возрастных женщин?
Можно сколько угодно рихтовать лицо, обкалывая его ботоксом и филлерами. Можно даже сделать вагинопластику. Но есть одно «но».
Оно есть всегда. Его не обсуждают. Женщины это «но» недооценивают, но о нём знает каждый мужик.
«Пилотка» молодой женщины и «пилотка» женщины в возрасте бабушки — это совершенно разные вещи. Селяви.
В какой бы шпагат ты ни садилась, какую бы глубокую эпиляцию ни делала, как бы ни подшивала там всё у себя после родов и вообще, возрастная «пилотка» есть возрастная «пилотка».
У Волочковой она, например, жилистая и потемневшая со временем. Очень, знаете ли, некрасиво.
Бабки, прежде чем снять трусы, подумайте о том, как жалко это выглядит. На рынке сексуальных услуг вы неконкурентноспособны, даже если у вас — безупречный шпагат, и гладкая «пилотка».
Неприятно такое читать?
Приоденьтесь и перестаньте делать ставку на свои половые органы и тогда, уверяю, вы со мной согласитесь.
Пацаны, я права?
Источник: Лена Миро
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