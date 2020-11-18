А у меня вон чего есть! – Личное мнение

18.11.2020, 23:05, Разное

«Мой утренний мальдивский шпагат», — именно так Настя Волочкова подписала свою фотографию, на которой она продемонстрировала практически всё, что есть у неё в трусах.

В развёрнутом виде.

Давайте поговорим о том, о чём говорить непринято? Ни в приличном обществе, ни в неприличном.

Нарушим табу?

Обсудим состояние половых органов возрастных женщин?

Можно сколько угодно рихтовать лицо, обкалывая его ботоксом и филлерами. Можно даже сделать вагинопластику. Но есть одно «но».

Оно есть всегда. Его не обсуждают. Женщины это «но» недооценивают, но о нём знает каждый мужик.

«Пилотка» молодой женщины и «пилотка» женщины в возрасте бабушки — это совершенно разные вещи. Селяви.

В какой бы шпагат ты ни садилась, какую бы глубокую эпиляцию ни делала, как бы ни подшивала там всё у себя после родов и вообще, возрастная «пилотка» есть возрастная «пилотка».

У Волочковой она, например, жилистая и потемневшая со временем. Очень, знаете ли, некрасиво.

Бабки, прежде чем снять трусы, подумайте о том, как жалко это выглядит. На рынке сексуальных услуг вы неконкурентноспособны, даже если у вас — безупречный шпагат, и гладкая «пилотка».

Неприятно такое читать?

Приоденьтесь и перестаньте делать ставку на свои половые органы и тогда, уверяю, вы со мной согласитесь.

Пацаны, я права?