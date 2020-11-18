Политолог объяснил значение региональной ротации при назначении врио губернаторов

18.11.2020, 22:48, Новости дня

Назначения Вячеслава Гладкова и Артема Здунова врио руководителей Белгородской области и Мордовии – пример регулярной ротации управленческих кадров, чтобы управленцы получали разнообразный опыт в самых разных уголках страны. Так газете ВЗГЛЯД прокомментировал соответствующие указы президента РФ директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Как отмечает Потуремский, в последние годы Кремль чаще всего назначает в регионы выпускников так называемой школы губернаторов. «Этот кадровый резерв – нацеленная на результат быстрая эффективная команда. Выпускники школы на своих прежних территориях ранее показали хорошие результаты на выборах, и в целом доказывают свою эффективность как управленцы», – говорит эксперт.

Предыдущий опыт выпускника «школы губернаторов» географически обычно не связан с тем регионом, куда этот человек потом получает назначение, обращает внимание Потуремский, при этом его послужной список вызывает большое уважение.

«Так, новый врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков – уроженец Пензенской области, учился в Петербурге и Москве. Работал в Пензенской области мэром закрытого города Заречный. В 2016 году получил назначение в Крым, который всего за год до этого воссоединился с Россией. Там Гладков стал вице-губернатором в Севастополе. Затем на Ставрополье работал зампредом краевого правительства, руководителем аппарата правительства. Этот человек обладает достаточным опытом, кругозором и компетентностью», – говорит политолог.

Тот же принцип, судя по всему, действовал и в случае с новым руководителем Мордовии, добавил Потуремский. «Новый врио главы этой поволжской республики Артем Здунов переведен из Дагестана, где он последние два года возглавлял правительство. До Дагестана Здунов несколько лет был министром экономики в своем родном Татарстане. До этого служил в управлении ФСБ по этой поволжской республике», – отметил эксперт. «Но стоит отметить: хотя Здунов – уроженец Казани, при этом он – этнический мордвин, то есть не чуждый для Мордовии человек. Так что у него большой опыт работы именно в национальных республиках», – подытожил эксперт.

В среду президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия 42-летнего Артема Здунова. В ходе рабочей встречи президент пояснил, что принял такое решение в связи с решением прежнего главы Мордовии Владимира Волкова досрочно уйти в отставку. Он руководил республикой с мая 2012 года.

Здунов – выпускник первого потока «школы губернаторов», как называют программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. «Школа» была создана в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), ее программа основана на лучших программах Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Также в среду президент назначил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, занимавшего пост вице-губернатора Ставропольского края, до этого – вице-губернатора Севастополя. Гладков также прошел через «школу губернаторов» (третий поток).