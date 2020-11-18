В Архангельске разъяснили суть внесения поправок в региональный закон о референдуме

18.11.2020, 22:48, Новости дня

Поправки в закон Архангельской области «О референдуме» не означает проведения плебесцита о слиянии области и Ненецкого автономного округа, они лишь унифицируют законодательство сложносоставного региона России. Об этом сообщил заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Игорь Чесноков.

«На прошлой сессии у нас продлен до 31 декабря 2025 года договор о передаче Ненецкому АО части государственных полномочий. Это ключевые полномочия, почти по сорока статьям. Поэтому здесь речь о референдуме об объединении регионов не идет, – сообщил Чесноков. – В то же время, мы уточняем позиции, у нас сложноструктурированный субъект, и жители НАО участвуют в выборах губернатора Архангельской области, выборах в областное Собрание депутатов, во всех референдумах, в случае, если они инициированы Архангельской областью». По его словам, закон должен исключить возможность двойного голосования жителей НАО на территории области, что справедливо в отношении жителей двух регионов.

Напомним, в среду начала работу сессия Архангельского областного собрания депутатов, в рамках которой во твором чтении будут рассмотрены поправки в закон о «О референдуме Архангельской области». Его внес областной избирком, в конце октября проект прошел первое чтение в Заксобрании.

«Это не областной закон о проведении референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, как его пытаются представить», – считает заместитель руководителя администрации Архангельской области Игорь Андреечев. Он отмечает, что сейчас отношения двух регионов определены на долгосрочный период, НАО будет самостоятельно осуществлять полномочия в полном объеме в ближайшие пять лет.

«Таких сложносоставных субъектов, как Архангельская область, не так много и соответственно, законодательство, которое действует на большей части РФ, унифицировано, – сообщил в свою очередь председатель Избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский. – В данном случае нам пришлось региональное законодательство о референдуме немного изменять, чтобы не было спорных ситуаций, потому что оно имеет особенности».

Контиевский подчеркнул, что сейчас речь о голосовании по объединению регионов не идет. «Есть еще и другие инициативы, инициативные группы выходят с другими вопросами о референдуме. И в этом случае жители Ненецкого автономного округа могут голосовать на референдуме Архангельской области по своему окружному закону, а жители Архангельской области – по своему, то есть, такое право им сейчас дано», – объяснил необходимость данного законопроекта глава регионального избиркома.

Напомним, что в середине мая врио руководителей Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (ныне – избранные главы своих регионов) подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Инициативу должны поддержать на референдуме жители обоих субъектов. Однако в дальнейшем вместо слияния регионов было принято решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить в рамках макрорегиона, без политических объединений.

В августе Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД о перспективах обновления Поморья, которое, по мнению главы северного региона, не должно уступать центральной части России.