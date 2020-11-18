Стало известно о скором истечении срока давности по делу против Меня

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18.11.2020, 22:48, Новости дня

Срок давности по делу о хищении в отношении аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня истекает весной, сообщил источник, близкий к следствию.

Источник ТАСС рассказал, что срок истекает в апреле, это позволит Меню «избежать наказания». Как отметил источник, «дело будет прекращено по нереабилитирующим основаниям».

Напомним, Меня обвиняют в хищении 700 млн рублей. Он был задержан. Его адвокат сообщил, что Мень «не признает вину и считает претензии недоразумением». По словам адвоката, речь в расследовании идет о событиях десятилетней давности. 



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