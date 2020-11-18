 

Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

18.11.2020, 22:23, Разное

Вскоре стало известно, что в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке не произошло ничего страшного. В медучреждении, которое еще с весны принимает основной поток пациентов с коронавирусом COVID-19, всего лишь разорвалась труба, по которой в некоторые из модулей поступал кислород.

Представители экстренных служб, которые вскоре прибыли на место происшествия, пояснили, что над зданием поднялся не дым, а газ. При этом помещение, где произошла авария, еще не было введено в эксплуатацию, поэтому там не было ни медперсонала, ни пациентов. Соответственно, в результате происшествия никто не пострадал.

В Депздраве Москвы пояснили, что инцидент произошел во время пусконаладочных работ. Блок, где случилась разгерметизация трубы, предназначался для временного размещения коронавирусных больных. В настоящее время специалисты устранили сбой на кислородной линии.

Несмотря на то, что угроза жизни врачей или пациентов отсутствует, больных, которые находились в соседних зданиях, перевели в другие помещения, которые никак не связаны с пострадавшим блоком. Это исключит все возможные риски и облегчит работу работникам, занимающимся строительством и отладкой оборудования.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Мнение: О шокирующей подоплёке киргизского майдана

03.11 / Употребление большого количества кофе сказывается на психическом здоровье

18.09 / “Кинотавр-2020”: Александр Паль, Любовь Аксенова, Антон Лапенко, Ксения Собчак, Кристина Асмус и другие гости седьмого дня фестиваля

05.08 / Мнение: Причина взрыва в Бейруте

08.09 / Новый российский препарат помог снизить смертность от COVID-19 в пять раз

12.10 / Эксперт: вакцинация от коронавируса станет постоянной процедурой

27.07 / Глава ВОЗ: Темпы пандемии продолжают ускоряться

02.08 / «Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда»

20.09 / Сергей Жуков признался в боязни коронавируса

30.06 / У парного коровьего молока обнаружено вредное свойство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска