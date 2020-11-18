Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

18.11.2020, 22:23, Разное

Вскоре стало известно, что в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке не произошло ничего страшного. В медучреждении, которое еще с весны принимает основной поток пациентов с коронавирусом COVID-19, всего лишь разорвалась труба, по которой в некоторые из модулей поступал кислород.

Представители экстренных служб, которые вскоре прибыли на место происшествия, пояснили, что над зданием поднялся не дым, а газ. При этом помещение, где произошла авария, еще не было введено в эксплуатацию, поэтому там не было ни медперсонала, ни пациентов. Соответственно, в результате происшествия никто не пострадал.

В Депздраве Москвы пояснили, что инцидент произошел во время пусконаладочных работ. Блок, где случилась разгерметизация трубы, предназначался для временного размещения коронавирусных больных. В настоящее время специалисты устранили сбой на кислородной линии.

Несмотря на то, что угроза жизни врачей или пациентов отсутствует, больных, которые находились в соседних зданиях, перевели в другие помещения, которые никак не связаны с пострадавшим блоком. Это исключит все возможные риски и облегчит работу работникам, занимающимся строительством и отладкой оборудования.