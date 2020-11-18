 

В Украине ночью 19 ноября ожидаются морозы до -13 ºС, днем будет сильный ветер – синоптик

18.11.2020, 22:10, Новости дня

В Украине в ночь на 19 ноября ожидается до -13 ºС. Об этом в Facebook 18 ноября написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в четверг синоптическую ситуацию в Украине будет определять антициклон Thodo, поэтому существенных осадков не ожидается.

“Однако погода не обещает быть комфортной, потому что с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса, будут угрожать фронты далекого северного циклона, и это противостояние выльется жителям запада и севера Украины в сильный неприятный ветер”, – написала она.

Диденко сообщила, что интенсивность ветра 19 ноября будет близка к штормовому в западных и северных областях, “но будет задувать и в Крыму, и в Приазовье”.

“Температура воздуха ближайшей ночью будет щипать за нос и щеки: в восточных областях вероятно -7…-13 ºС! На остальной территории 0…-5 ºС. Завтра днем в Украине ожидается 0…+5 ºС, на востоке – до -3 ºС. Отдельный температурный статус в четверг будет иметь западная наша часть, она обещает быть теплой: ночью +1…+3 ºС, а днем +5…+10 ºС”, – сообщила она.

Синоптик добавила, что местами ожидается гололедица.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3983414871688461

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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