 

Минобороны оценило потенциал комплексов «Искандер»

18.11.2020, 22:08, Новости дня

Оперативные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии как минимум до 2030 года, сообщил начальник РВиА генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Он отметил, что «Искандер-М» еще «достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям», модернизационный потенциал комплекса не реализован даже на 50%, пишет «Российская газета». Как указал Матвеевский, «Искандер-М» может использовать и аэробаллистические, и крылатые ракеты, передает РИА «Новости».

Напомним, 19 ноября в РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии. В августе было опубликовано видео синхронных ракетных пусков комплексами «Искандер-М» в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.



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