В РФ представят новую модель смартфона Samsung

18.11.2020, 22:00, Новости дня

На официальном сайте компании Samsung в РФ появилась интригующая информация о грядущей презентации новой модели смартфона. По мнению аналитиков, речь идет о Galaxy A12. Данная версия гаджета должна поступить в продажу в начале 2021 года, отмечают специалисты. Самое время ее представить публике.

Ранее аналогичная информация появлялась на страницах бенчмарка Geekbench. Там также можно найти описание нового устройства.

Благодаря этому, стало известно, что объем оперативной памяти у смартфона составит 4 Гб, а процессор, на основе которого он создан, – это MediaTek Helio P35. Анализируя технические характеристики, эксперты пришли к выводу, что производитель выводит на рынок очередную бюджетную модель смартфона.