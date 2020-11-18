Медики назвали преимущества потребления артишока для здоровья организма

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18.11.2020, 21:53, Разное

Артишок является не только диетическим овощем – это уникальная культура, имеющая массу целебных свойств и широко использующаяся в фармацевтике. Медики назвали преимущества потребления данного продукта для защиты от рака, профилактики многих заболеваний и улучшения здоровья организма.
В соцветиях культуры содержится кальций, железо, витамины С, Е, К, А, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, каротин, эфирные масла, жирные кислоты, пищевые волокна, антиоксиданты и много других питательных элементов, важных для полноценной работы организма человека. Польза употребления артишоков заключается в борьбе с воспалительными процессами. Это связано с воздействием лютеолина, хлорогеновой кислоты и апигенина на клетки организма, подверженные разрушению из-за активности свободных радикалов.

Овощное растение рекомендуется употреблять для снижения уровня “плохого” холестерина и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в нем есть клетчатка и антиоксидантные соединения, препятствующие окислению холестерина. Среди других важных действий артишока специалисты Food News выделяют: улучшение пищеварения, нормализация обмена веществ, очищение почек и печени, снижение риска возникновения рака, улучшение мозгового кровообращения, выведение из кишечника токсинов.

Соцветия овоща обладают желчегонным, мочегонным, сосудорасширяющим и антитоксическим свойствами. Несмотря на всю полезность артишоков, их необходимо применять осторожно, особенно тем, кто имеет хронические заболевания. У продукта могут быть противопоказания, поэтому прежде, чем включать его в рацион, следует проконсультироваться с лечащим врачом.



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