 

Пелоси переизбрана лидером демократов в Палате представителей

18.11.2020, 21:48, Новости дня

Занимающая пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси переизбрана лидером демократов в нижней палате американского законодательного органа.

«Нэнси Пелоси вновь избрана демократами Палаты представителей в качестве нашего бесстрашного лидера», – приводит ТАСС сообщение демократов нижней палаты. Как отмечается сообщении, Пелоси также вновь выдвинута на пост спикера Палаты представителей. Голосования всей нижней палаты по кандидатуре третьего в американской иерархии лица в государстве не будет, пока новый состав Конгресса не приведут к присяге.

Лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд) также был переизбран. «Для меня большая честь, что мне вновь доверили служить коллегам-демократам в качестве лидера большинства. Я благодарен за их поддержку в то время, когда мы готовимся преодолеть президентство [республиканца Дональда] Трампа и начать лучше выстраивать дела при администрации [демократа Джозефа] Байдена», – отмечается в заявлении законодателя.

Ранее СМИ сообщали, что Демократическая партия США сохраняет большинство в Палате представителей Конгресса страны. По информации NBC, из 435 мест демократы получили 227, республиканцы – 208. Не исключалось, что Пелоси сохранит пост спикера палаты – это третья ступень в иерархии власти в США. При этом Real Clear Politics считает, что демократы твердо могут рассчитывать на 209 мест, республиканцы – на 182 места, судьба еще 44 мест не решена.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.



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