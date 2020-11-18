Космонавты не смогли заменить элемент терморегулирования на «Заре»

18.11.2020, 21:48, Новости дня

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли заменить панель регуляторов расхода жидкости системы терморегулирования во время выхода в открытый космос, следует из переговоров, транслируемых НАСА.

«Два космонавта не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находится сменный регулятор расхода жидкости, из-за слишком тугого болта. Поэтому из ЦУПа их проинструктировали прервать задачу, они возвращают контейнер назад в [стыковочный отсек модуля] «Поиск», – передает ТАСС слова комментатора во время трансляции.

Отмечается, что в модуле «Заря» оставили старую панель, которая до сих пор является рабочей. «Ребят, старую панель ставим обратно на место», – передает РИА «Новости» сообщение из Центра управления полетами для космонавтов.

Однако комментирующий выход коллег в открытый космос российский космонавт Олег Артемьев похвалил коллег. «Да, молодцы, главную задачу выхода, можно сказать, выполнили», – сказал он.

Также сообщается, что еще одной задачей, которую должны будут выполнить космонавты, станет переключение антенны системы связи в скафандрах «Транзит-Б» с модуля «Пирс» на модуль «Поиск» и изменение положения датчиков прибора контроля давления и осаждения. Кроме того, российские члены экипажа почистят иллюминаторы модуля «Звезда».

Уточняется, если работы будут выполнены с опережением графика, подготовлена дополнительная программа. В частности, космонавты могут заменить планшет на новый в рамках эксперимента «Импакт», который подразумевает исследование параметров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации российского сегмента. Затем Рыжиков и Кудь-Сверчков осмотрят скафандры, протрут полотенцами перчатки и поручень старого планшета и оттолкнут полотенца в открытый космос.

Ранее сообщалось, что входной люк модуля «Поиск»на Международной космической станции открыли впервые за 11 лет. Люк ранее никогда не открывали. Модуль был запущен в 2009 году, но все это время российские космонавты для выхода в открытый космос пользовались другим модулем – «Пирс». Люк после использования закроют опять, его проверят на герметичность, поскольку космонавты впервые выходят из «Поиска» в открытый космос. Модуль заполнят воздухом, и в случае, если не будет утечек, и люк удержит давление, то им снова воспользуются для окончательного выхода в космос.

Российские космонавты на МКС установили новую заплатку на трещине в модуле «Звезда». Предполагается, что это окончательно устранит утечку воздуха.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.