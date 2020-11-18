Мнение: Русский – это модно

18.11.2020, 21:40, Разное

Эх, Киргизия – любовь моя! У статьи классное название – “Мы не придурки какие-нибудь”.

“Пятилетний ребёнок за столиком в кафе страдает: «Я не хочу есть кашу!». Мать настаивает — «Давай, а то за игрушками не пойдём!». Отец сбоку поддерживает — «Батыр, слушай маму!». Разговор ведётся на русском языке, хотя позавтракать зашла семья киргизов. Меню в местных «едальнях» сугубо на русском, любая уличная реклама — аналогично. Официант на входе в ресторан приветствует — «Салам алейкум», и продолжает разговор на моём родном языке. Киргизские дети, возвращаясь из школы, радостно и громко общаются друг с другом на «великом и могучем». В салоне сотовой связи древняя бабушка, явившаяся с просьбой настроить телефон, задаёт вопросы по-русски — и девушка-менеджер охотно отвечает.

«В Бишкеке вообще модно знать русский, — смеётся жительница Оша Жылдыз Салиева. — Я помню, приехала однажды в столицу, зашла в магазин, спрашиваю по-киргизски продавщицу. А она мне в ответ на русском, и с таким превосходством в глазах — вот, приехали тут провинциалы, нормальным языком не владеют!». По статистике, 85 (!)% населения севера Киргизии знают наш диалект, а 55% и вовсе по жизни общаются только на нём. Обозреватель «АиФ» решил разобраться: почему, сделав наш язык официальным, Киргизия только выиграла — в политике и уж особенно в экономике?”

— Запрещать русский язык? Зачем? Мы же не придурки какие-нибудь! — искренне удивляется моим вопросам 67-летний учитель средней школы в Бишкеке Турат Абаев. — У нас маленькая республика совсем. Поедем в Таджикистан, в Россию, на Украину — как мы там будем разговаривать? На английском? Бывший Советский Союз не британская империя, чтобы все английский знали. Даже казахи и узбеки предпочитают беседовать с нами на русском — хотя киргизский очень похож на их диалекты, но всё же отличается. Отказываясь от Пушкина и Лермонтова в оригинале, люди сами загоняют себя в невежество. Есть пропагандисты, утверждают — мол, русские нас угнетали. Во-первых, это неправда. А во-вторых, смотрите на Индию. Уж что с ней только не делали британцы — подавили восстания, ограбили, вывезли богатства. Но вся страна изучает английский язык в качестве основного. Должна быть практичность, а не пещерный национализм. Хотя да, я лицо заинтересованное… Признаюсь, обожаю русские песни!”

Вот так и на Украине должно быть!