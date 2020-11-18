Мнение: Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне
18.11.2020, 21:35, Разное
Вышла полная версия оцифрованного труда "Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне". Длительное время этим занимался товарищ dragon_first_1, который довел этот большой проект до конца.
Теперь текст всех 4-х томов, которые в Советское время были под грифом "Секретно" и "ДСП", доступен в цифровом формате совершенно бесплатно.
Маст хэв для всех интересующихся историей Великой Отечественной Войны.
ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Уважаемые читатели!
Закончена работа по оцифровке четырех текстовых томов труда "ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945". (Военно-исторический очерк).
Труд разработан Военно-историческим отделом Военно-научного управления Генерального Штаба и выпускается в четырех томах. Первый том включает описание событий от начала Великой Отечественной войны до осени 1942 г. Описанию этих событий предшествует раздел, раскрывающий военно-политическую обстановку накануне Великой Отечественной воины и подготовку Советского Союза к отражению фашистской агрессии.
Во второй том включены события, происходившие в период с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом осенью 1942 г. и до конца 1943 г.
В третьем томе излагаются операции Советских Вооруженных Сил в 1944 г.
Четвертый том содержит описание заключительной кампании советских войск в Европе с января по май 1945 г., войны Советского Союза против империалистической Японии в 1945 г. и заключительный раздел труда, подводящий итоги Великой Отечественной войны и войны против империалистической Японии.
В труде наряду с изложением военных событий на советско-германском и советско-японском фронтах вооруженной борьбы, что является основным в его содержании, кратко, в порядке общей взаимосвязи, показаны также важнейшие операции, происходившие одновременно на других театрах второй мировой войны.
Труд написан на основе архивных документов и трофейных материалов с использованием военно-исторических трудов, изданных управлениями Генерального Штаба, штабами родов войск и видов Вооруженных Сил, а также высшими военно-учебными заведениями.
В подборе и обработке статистического материала, кроме авторов, принимали участие полковник Авдеенко П. Г., подполковник Глаголев И. М., подполковник Лябин Ю. Я., полковник Маланьин К. А., кандидат исторических наук полковник Никитин А. Ф., полковник Рыжаков А. Ф.
От себя:
Ранее этот четырехтомник был секретным.Потом – ДСП.Сейчас просто продается, как книжный раритет.
В данный момент закончен перевод в цифровой вид всех четырех текстовых томов.
Я чрезвычайно благоден моим коллегам за их труд по сканированию текста и созданию файлов!
Также благодарю неравнодушных читателей за советы и другую консультативную помощь!
Работа по оцифровке карт-приложений продолжается.
По мере завершения буду добавлять ссылки на файлы прямо в этот пост.
Каждый текстовый том содержится в одном файле в формате djvu (со встроенным оглавлением).
Каждый схема содержится в одном файле в формате jpg.
Файлы текста и схем находятся здесь (ссылки на облачное хранилище):
Текст первого тома:
https://drive.google.com/file/d/1e4OuncwrwVZFEzaIv3gwxeby84y_ot7U/view?usp=sharing
Текст второго тома:https://drive.google.com/file/d/1d5MrATQP_Dt4LrfXCZPGrMRV1Dvkhvfv/view?usp=sharingТекст третьего тома:https://drive.google.com/file/d/1qC8Ogp4KMBRFxVvVdtfnq1AojvrW6EB3/view?usp=sharing
Текст четвертого тома:
https://drive.google.com/file/d/1uJBKjiVCeOp8kgqqBGCWry2bKL9a3ps7/view?usp=sharing
Схемы (приложения) к первому тому:
Лист 2 Схема 2.
Группировка сил на советско-германском фронте к началу Великой Отечественной войны.
https://drive.google.com/open?id=1cl4qhQ8IePwJY5ug7E-vQXWHLog3KvW3
Лист 3 (На одном листе пять схем):
Схема 3.
Построение подвижной ударной группы войск для прорыва (вариант).
Схема 4.
Наступательная операция фронта (вариант).
Схема 5.
Наступление армии на обороняющегося противника (вариант).
Схема 6.
Построение армии в наступательной операции (вариант).
Схема 7.
Армейский оборонительный рубеж (вариант).
https://drive.google.com/open?id=1vdWXazlnIWy4vUzPaR9WPUC2yCKDLJd7
Лист 4. Схема 8.
Ход боевых действий в начальный период войны на северо-западном и западном направлениях (22.6-9.7 1941 г.)
https://drive.google.com/file/d/1KGdJ5nTEGWLv3C9cDO9XPatR4XOe7JKD/view?usp=sharing
Лист 5. Схема 9.
Ход боевых действий в начальный период войны на юго-западном направлении (22.6-9.7 1941 г.)
https://drive.google.com/file/d/15-GMOAsmvh3T3BYPid9aZegyNvIwO2Rp/view?usp=sharing
https://dragon-first-1.livejournal.com/39827.html – цинк
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет