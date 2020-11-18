Мнение: О непристойном предложении талантливой столичной молодёжи

18.11.2020, 21:30, Разное

Говорят, престиж инженерной профессии в России снова начал расти. Конкурс в вузы, талантливые студенты побеждают на международных олимпиадах, все дела…

Но почему же при этом – при формально большом числе выпускников технических вузов – совсем не развивается отечественная инженерная школа?

Вот одна из граней ответа…

Из работы преподавателей Московского автодорожного университета (МАДИ) Айны Султыговой и Марины Кунцман (Journal of Economy and Business, vol. 9-2, 2020)

«Вот уже два последних года АвтоВАЗ приглашает молодых инженеров для реализации различных проектов. Стратегия развития АвтоВАЗа разработана до 2026 года, согласно которой планируется произвести 12 новых автомобилей. Отбор для соискателей проходит на конкурсной основе. Они должны иметь высшее техническое образование, обладать навыками проектирования автомобилей в системе 3D, опытом промышленной сборки автомобиля, а также знанием английского языка, при котором соискатель может поддерживать профессиональный разговор.

Если ребята успешно сдадут все тесты, то при поступлении на работу на АвтоВАЗ их заработная плата составит… 35.000 рублей. Однако, в этой связи возникает вопрос: при такой заработной плате подумают ли молодые инженеры пойти на работу на АвтоВАЗ и будут ли творить что-то новое за «копейки»? Ведь при таком уровне доходов, им не прокормить себя, свою семью.

А ещё для них не секрет, что стартовая зарплата инженера в разных странах Европы составляет до 4 тыс. евро, в Канаде и США начинается от 3-4 тыс. долл. в месяц. И при этом одно из требований потенциальных работодателей – условие, что прежде трудовая деятельность работника не должна быть связана с российскими автозаводами».

Последнее очевидно связано с тем, что инженера, обладающего базовыми знаниями, легче научить с около нуля, чем переучивать потом. То есть, престиж российской инженерной школы, вопреки расхожим мифам патриотов, на Западе ниже плинтуса.

Возможно, с этим тоже связаны низкие зарплаты молодых инженеров на АвтоВАЗе, который управляется западными менеджерами из альянса Renault-Nissan. Они-то знают истинную цену компетенциям бывших студентов. С другой стороны, поедет ли выпускник-москвич в Тольятти за деньгами, чуть выше средних по городу? Какая у него при этом будет мотивация?