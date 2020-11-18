 

“Внешние аттракционы не нужны”: Дмитрий Дибров порассуждал о собственной седине

18.11.2020, 21:17, Разное

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился некоторыми фактами из своей личной жизни. В частности, знаменитость упомянул о причине своего появления в эфире с седыми волосами.
Отправной точкой вопроса журналиста “о седине” стало появление Дмитрия Диброва в новом телевизионном сезоне в “седовласом” образе. Ведущий отметил, что на популярность седины обратил внимание еще в “нулевых”, когда седые волосы вошли в моду из-за визуально более солидного внешнего вида. Однако, как признался он, главная причина метаморфозы заключалась в другом. По поводу корректировки стиля ведущий обратился за советом к знакомой коллеге Эвелине Хромченко, являющейся профессиональным стилистом. “Эвелина мне сказала: “Вы одна из пяти самых влиятельных медиаперсон на отечественном телевидении – внешние аттракционы уже не нужны”. Ну, может быть и правда. Я попробовал”, – так объяснил свое нежелание подкрашивать волосы кумир телезрителей.

К слову, Дмитрий Дибров упомянул, что в свое время перенес инсульт и поэтому несколько похудел. Также недуг вызвал у него необходимость отказаться от курения и спиртных напитков. Об этом пишет “Слово и Дело”.



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