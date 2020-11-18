Мнение: Обама продолжает рвать в клочья, искусственное человечье мясо и как мафия украла выборы

18.11.2020, 21:10, Разное

1. Бывший американский президент всё никак не успокоится. В своё время он прославился заявлением, что российская экономика «порвана в клочья». Теперь мистер Обама решил стать писателем и выпустил книгу мемуаров, в которой заявил, что Россия перестала быть сверхдержавой:

https://lenta.ru/news/2020/11/17/nazval_prichiny/

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы. Он также перечислил причины ее слабости, пишет ТАСС.

По мнению бывшего американского лидера, государству не хватает союзников и военных баз. «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», — пишет Обама в своих мемуарах.

Он также указал на зависимость России от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений, и акцентировал внимание на том, что экономика страны в годы его президентства «продолжала уступать» экономикам таких стран, как Италия, Канада и Бразилия. Помимо прочего, политик отметил зафиксированные в ряде исследовательских организаций высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужского населения.

Обама счел, что Москва во многом настроена против Вашингтона, о чем свидетельствует «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН», а также «активизация усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» России.

Ранее сообщалось, что 44-й президент США в своих мемуарах перечислил ряд политических фигур и рассказал о том, какое впечатление они на него произвели. Так, вспоминая президента России Владимира Путина, Обама отметил, что тот напоминал ему «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго».

Рецензенты хвалят Обаму за то, что в своей книге он «демофилогизирует» сам себя и пишет «местами великолепную прозу»:

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Promised_Land

Однако судя по приведённым цитатам, экс-президент единственной в мире сверхдержавы упорно тратит свои прозаические таланты на распространение крайне мифологизированных представлений о России.

Во-первых, сверхдержавный статус утратила не Россия. Это сделал ещё Советский Союз, причём по сугубо внутренним причинам. Приписывать современным американским властям какие-либо заслуги в рассверхдержавливании СССР — это примерно то же самое, что заявлять о победе над боксёром-пенсионером, с которым вы не дрались, и который ушёл с ринга из-за пьянства 30 лет назад.

Во-вторых, на практике Россия вовсе не стремится быть сверхдержавой, и потому у нас более чем достаточно союзников. В том же Совете безопасности ООН мы зачастую выступаем против инициатив США совместно с Китаем. Обама, лауреат Нобелевской премии мира, пишет про «широкую сеть альянсов и баз» для проецирования военной мощи – но всё это нам попросту не нужно. Глупо тратить гигантские ресурсы впустую, пусть лучше этим занимаются сами американцы. Россия прекрасно обходится малыми силами везде, где принимает решение проецировать свою мощь. При этом мы, в отличие от США, всегда предпочитаем мирные решения.

В-третьих, зависимость России от экспорта нефти и газа неуклонно снижалась на протяжении правления Обамы и Трампа – да и прежде того была явно преувеличенной. Мы спокойно, пусть и без шика, проходим периоды спада цен на нефть: у нас накоплены огромные резервы, а доля нефтегаза в доходах бюджета резко сократилась.

В-четвёртых, всерьёз заявлять, будто экономика России меньше, чем у Италии, Канады или Бразилии, может лишь предельно доллароцентричный писатель. С учётом паритета покупательной способности Россия намного обходит вышеупомянутые страны, а без учёта ППС оценивать размер экономики практически бессмысленно.

В-пятых, оценки «показатели коррупции» в западных рейтингах основаны на опросах экспертов, которые годом за годом выставляют нашей стране негативные оценки по принципу «ну это же Россия – все знают, что там большая коррупция, как может быть иначе». При этом почему-то все объективные, измеримые показатели – которые входят, например, в индекс лёгкости ведения бизнеса или недавно вышедший индекс качества правосудия – показывают, что места для коррупции в России почти не осталось. Громкие аресты и дела против коррупционеров говорят лишь о том, что с ними ведётся методичная борьба.

Наконец, в-шестых, продолжительность жизни. Тут мистер Обама отчасти прав: российские мужчины действительно живут куда меньше, чем следовало бы – алкогольное наследие прошлой эпохи у нас ещё до конца не преодолено. Однако продолжительность жизни населения в целом у нас находится на среднемировом уровне и быстро увеличивается – как для мужчин так и для женщин. Почему-то американский экс-лидер предпочёл не заметить впечатляющий рост этого показателя – только за те 8 лет, пока он осквернял наши подъезды, россияне стали жить на три года дольше (а российские мужчины и вовсе почти на 4 года).

Занятный факт: в 1953 году Уинстон Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе за свои исторические книги и воспоминания (а также «за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности»). Возможно, Барак Обама пишет свои красочные мемуары в расчёте на то, чтобы стать единственным в мире человеком, который получил Нобелевку как «за вклад в дело мира», так и за литературные труды.

Пока что вышел только первый том «Земли обетованной». Пожалуй, Обаме стоит поторопиться с написанием второго, иначе придётся слишком много оправдываться за допущенные ошибки. Пока Черчилль писал свои мемуары, Британская империя успела распасться и навсегда прекратила быть сверхдержавой.

2. «Их нравы». Новый прорыв американских учёных:

https://www.gazeta.ru/science/news/2020/11/15/n_15230203.shtml

Коллектив американских ученых и дизайнеров создал искусственное мясо, выращенное на основе человеческих клеток, сообщает издание Deezen.

Так, специалисты пояснили, что не считают свое творение проявление каннибализма. Напротив, оно помогает избавить животных от страданий.

По их словам, такое мясо в будущем сможет вырастить каждый у себя дома. Чтобы получить его, нужно собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. Через три месяца получится небольшой кусочек собственного мяса. Его хватит на один укус.

3. О-хо-хо. И эти люди имеют наглость называть Россию «мафиозным государством» (mafia state):

https://lenta.ru/news/2020/11/17/skinny_vs_sleepy/

Американские мафиози в Филадельфии, штат Пенсильвания, помогли вероятному победителю президентских выборов Джо Байдену с фальсификацией на голосовании. Об этом сообщает The Buffalo Chronicle со ссылкой на источники, близкие к боссу филадельфийской мафии Джоуи Мерлино.

Как стало известно собеседнику издания, Мерлино, известный как Тощий Джоуи, и его команда изготовили порядка 300 тысяч поддельных бюллетеней в пользу Байдена по заказу его штаба. По его словам, представители кандидата от демократов за несколько часов до закрытия избирательных участков в ночь выборов выдали Мерлино несколько коробок с пустыми бюллетенями. Он отвез их в два частных дома на юге Филадельфии, где его люди занялись подделкой голосов.

Утверждается, что работа велась в течение трех дней. После этого коробки с заполненными бланками были подброшены к центру подсчета голосов в Филадельфии. По данным источника, за каждый бюллетень мафиози получил от Демократической партии 10 долларов. Таким образом общая сумма его вознаграждения составила порядка трех миллионов долларов. Часть этих денег была направлена на оплату работы команды мафиози: каждый из них получал более 1 тысячи долларов в час.

Однако, отмечает собеседник The Buffalo Chronicle, теперь Мерлино готов разоблачить схему и дать соответствующие показания в Конгрессе. В обмен он надеется на полное аннулирование его судимостей, а также на освобождение от уголовной ответственности за участие в фальсификации результатов выборов.

Кроме того, считают аналитики, после подобных признаний Мерлино мог бы продать права на свою историю одной из голливудских кинокомпаний, заработав на этом порядка 20 миллионов долларов. Еще 10 миллионов долларов ему мог бы принести контракт на публикацию книги, посвященной этим событиям.

Наверное, не нужно дополнять статью «Ленты» очевидным: демократы уже дружно кричат традиционное «ВРЁТИ». Может быть, новость и вправду окажется в итоге сомнительной, однако после всей той лжи, которую стравили в эфир демократы, избиратели Трампа склонны уже скорее не рефлексировать, а распространять.