Депутат: Новые правила регистрации абонентов снизят число преступлений с использованием «серых» SIM-карт

18.11.2020, 21:08, Новости дня

«Закон, в случае его принятия, ударит по рынку «серых» SIM-карт. Больше идентифицированных пользователей – меньше преступлений, это прямая закономерность», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя законопроект, который вводит дополнительные требования по идентификации абонентов.

«Регистрация телефонов и SIM-карт с помощью электронной подписи или учетной записи на «Госуслугах» сделает еще один шаг к деанонимизации Рунета. И значит – сделает жизнь преступников труднее, беднее и опаснее», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В среду зампред этого профильного комитета Максим Кудрявцев внес в Госдуму законопроект о дистанционной регистрации SIM-карт, сообщил ТАСС. «Для этого будут использоваться возможности электронной подписи, Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы», – поясняется в сообщении Роскомнадзора в связи с внесением законопроекта Кудрявцева.

Кроме того, проект закона предполагает предоставление возможности блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI (идентификатора мобильного устройства).

Кудрявцев отметил, что закон в случае его принятия поможет пресечь распространение так называемых «серых SIM-карт», которые чаще всего оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров и могут использоваться в мошеннических целях. «В этой связи законопроектом предусматривается установление процедуры по идентификации пользователей корпоративной мобильной связи», – указал автор законопроекта.

«Есть множество видов незаконной деятельности, для которых используются «левые симки», от телефонного мошенничества до торговли наркотиками и терроризма. Задача законодательства – максимально затруднить такое использование. Закон ударит по рынку «серых» SIM-карт. Больше идентифицированных пользователей – меньше преступлений, это прямая закономерность», – отметил депутат Горелкин.

Очень важно в ряде ситуаций устанавливать личность пользователя, указал собеседник. «В первую очередь, это связано с преступным использованием мобильной связи и интернета. Во-вторых, это поиск пропавших людей, особенно детей. В-третьих, это борьба с кражами телефонов и торговлей контрабандными телефонами. В-четвертых, это все, что связано с мобильным банкингом», – перечислил Горелкин.

Показательно, что законодатель упомянул использование системы ЕСИА – портала «Госуслуги», отметил собеседник. «Сейчас мы хотим сделать возможными покупку и авторизацию SIM-карты с помощью ЕСИА. Планы государства на эту систему – очень большие, – рассказал депутат Горелкин. – Должен получиться стандартный высокозащищенный идентификатор с широчайшим спектром применения. Вплоть до того, что с его помощью вы сможете регистрироваться в любом государственном ведомстве или учреждении через интернет, подтверждать свою личность в платежных системах, оформлять договоры и другие документы, подавать официальные обращения и жалобы».

Решение о расширении функционала ЕСИА с возможностью обращений в госорганы было принято правительством год назад в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управления» – который подразумевает создание «единого цифрового окна». С 12 ноября этого года и по 30 декабря 2021 года согласно постановлению правительства, принятому в минувший вторник, проводится эксперимент по использованию системы ЕСИА для направления гражданами и организациями сообщений и обращений в органы власти. На данном этапе в эксперименте участвуют: Минздрав и Минпросвещения России, ФОМС (Фонд обязательного медстрахования), региональные органы власти и муниципалитеты.

А в июне стартовал еще один эксперимент, рассчитанный на год – к ЕСИА подключили популярные агрегаторы частных объявлений «Авито», Авто.ру и ЦИАН. Как отмечало издание «Коммерсант», если до этого у пользователей этих агрегаторов была возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и социальных сетях, то теперь есть более безопасный способ авторизации – через портал «Госуслуги».