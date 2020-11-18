Мнение: Анализ теста про сексапил

18.11.2020, 20:55, Разное

Про сексапил.

Сексапил – это сексуальная привлекательность.

Это значит, что человек не просто красив, как бывает при хорошем (и молодом) ресурсе здоровья, не просто обаятелен, как бывает при хорошем ресурсе имиджа, не просто очень симпатичен, как бывает при высокой СЗ для вас или его хорошем ресурсе любви, а вызывает сексуальное влечение, эротические ассоциации.

Большинство людей не отличают красоту, обаяние, симпатичность и сексапил. Все это вместе или по отдельности считают некой физической привлекательностью, не деля на ресурсы. Общее впечатление притягательное, а что именно притягивает и для чего, не важно.

Если вы почитаете, что писали люди под фотографиями своих примеров, вы увидите, что большинство характеристик отношения к сексу почти не имеют или имеют косвенное. Тем не менее, это может являться тестом.

Как работает такой тест?

Любые подобные тесты работают на стимульном материале, позволяющем исследователю оценить бессознательную доминанту. Самые простые тесты, это когда в сумбурных композициях или бесформенных пятнах вам предлагают увидеть какую-то логику, связь или форму. Ответ будет направляться бессознательными страхами и влечениями, которые человек плохо осознает и которые доминируют в его бессознательном. Более сложные тесты – это когда предлагается произведение (картина, мелодия, стихи) и тестируемый достраивает его, отвечая на вопрос исследователя, например от причинах и следствиях. Мы когда-то делали так с картиной “Русалка” Герберта Дрейпера? Потом еще попробуем такие тесты. Чтобы составлять подобные тесты, нужно очень хорошо понимать, каким образом и при каких условиях бессознательное манифестирует. Нужно уметь выманить его из темноты на свет.

Тест про три фото (свое, актера похожего на вас и того, на кого вы хотите быть похожи) тоже можно растолковать. Помните его? Если хотите, займемся этим вскоре. Или повторим этот тест и я дам ключ к толкованию. В том тесте можно увидеть, что человек отрицает в своем имидже, где его самое слабое место.

Но сейчас посмотрим тест на сексапил.

Этот тест показывает конфликт Я с Анимусом (у женщин) или с Анимой (у мужчин). Анима и Анимус – очень важные понятия для ресурса секса, потом подробней с ними разберемся. Пока важно иметь в виду, что это абстрактный образ-комплемент (не комплимент), образ-дополнение, который определяет вашу сексуальную идентичность. Имея в виду определенного Анимуса, женщины реализуют свой женский сексапил, имея в виду определенную Аниму, мужчины реализуют свой мужской сексапил. Это всегда происходит бессознательно, а то, что мы вытаскиваем это на уровень сознания, рассматриваем и анализируем, является частью самоанализа для самокоррекции.

Бессознательно – это значит, что на ваших фото нет Анимуса и нет Анимы, ваши реальные Анимусы и Анимы выглядят совсем иначе, чем вы пытаетесь думать сознательно. Не путайте это. На фото – скорее маски, которые вы пытаетесь на них натянуть при свете, чтобы скрыть их “темную” сущность.

Нужно учитывать, что для подобных тестов важна откровенность, а в публичном пространстве люди редко бывают откровенны, они больше думают о самопрезентации, чем о самоанализе. Все это дает погрешности при тестировании. Однако погрешность не такая большая, как кажется, поскольку бессознательное умеет обходить сознание, особенно если задания теста это сознание отвлекают.

О чем все думали, выбирая фото самого сексапильного мужчины и самой сексапильной женщины?

В основном, о том, о чем думают дети при составлении списка новогодних желаний. О хотелках. Так как ключ был заранее не известен, многие выбирали фото нравящихся людей вполне чистосердечно.

И это чистосердечие развязывает нам руки.

Несколько категорий вы должны оценить при расшифровке ответа, своего или чужих.

1. Локализация

Лицо на фото или с шеей, ключицей, руками или образ по пояс или целиком.

Или почти без лица (были и такие).

С одной стороны, вешая портрет любимого актера, большинство держали в голове его образ целиком, да еще в конкретных ролях, то есть не только черты лица, а все тело и даже динамику. Но недостаток рефлексии помешал им выбрать соответствующее фото.

Кроме того во всех подобных тестах большое влияние оказывает пример других: другие вешают портреты и я повешу тоже портрет. Потом вдруг: о, а этот задницу повесил, я тоже хочу. Коллективное заражение – мощный фактор, но он действует не только на тестировании, он работает постоянно, и людей возбуждает то, что возбуждает других, и тянутся они туда, куда тянутся другие.

Так что локализация фокуса все-таки является ключом для толкования.

Чем больше на фото лица, чем тела, тем менее обезличена ваша сексуальность.

Если тела на фото вообще нет, это может означать, что для вас имеет основное значение личность человека, сексуальность отдельно от любви вы не воспринимаете.

Причем если речь о человеке своего пола, у вас могут быть сексуальные блоки, а если речь о человеке другого пола, у вас может быть многовато эгоцентризма в сексе, фокус на себе, а не на теле партнера.

Если ситуация противоположная и лица на фото нет или почти нет или весь акцент на какую-то часть тела, да еще и обнаженную, это другая крайность. Обезличенность партнера (если это фото другого пола) или обезличенность себя (если своего). Это может быть сексоголизм или проблемы с ресурсом любви, много может быть причин обезличенности, потом подробней разберем.

Имеет значение и количество обнаженного тела.

Понятно, что где-то в закрытой записи фотки могли бы быть более откровенными, и все же выбор фото, где сексапильные актер-актриса наглухо упакованы в одежду – это блоки или пороги в сексуальном ресурсе, иногда итог борьбы с той же сексуальной аддикцией, иногда обычная фрустрация.

Норма, когда акцент на фото на лицо, но присутствует и тело.

Поза актера тоже может дать информацию. Он-она расслаблены или очень собраны? В официальном костюме-платье? Улыбаются или строги?

Чем дальше фото от эротического, игривого контекста, тем больше у вас блоков. В норме эротический контекст должен быть обозначен полунамеками, не прямолинейно. Если слишком прямолинейно и даже вульгарно, это другая крайность, потеря адекватного контроля над ресурсом.

Взгляд актера – то же самое. Попробуйте представить его в спальне. Он-она расположены к тому, чтобы начать раздеваться или хотели бы заняться чем-то совсем другим: поговорить о политике, работе, спасти ребенка из горящего дома? Если второе, это плохо для вашего ресурса секса. Но если на фото – томная пантера или мачо из порно, переключитесь с секса на что-то другое, секса в вашей голове слишком много. Сексуальность и сексапил страдают от озабоченности не меньше, чем от фрустрации, иногда даже больше.

Фото актера своего пола говорит о вашем отношении к своей сексуальности, своему телу, образу себя, своей идентичности. Фото актера другого пола об отношении к сексуальности партнеров и о проекциях. В процессе обсуждения покажу некоторые проекции.

2. Детерминация

Очень важно, какие характеристики люди давали образам на фото.

Но нельзя думать, что это описания желанного сексапила своего и партнера. Нет.

Все, что касается слов, толкуется не так прямолинейно как картинки.

Бессознательное не изъясняется словами, поэтому при формулировках всегда оказывается много вранья, даже у людей с самой честной рефлексией. “Слово сказанное есть ложь”.

Описанное про образ своего пола – это то, что сильней всего блокирует вашу спонтанность в сексе. Это самое натужное и рассудочное, что вы пытаетесь изображать волевыми усилиями. Внутренние щипцы.

А описанное про образ противоположного пола – это то, что вы пытаетесь тянуть из вашего партнера щипцами. Даже если у вас щипцов почти нет, все равно, понемногу тянете. Иногда вам этого даже не нужно, а вы пытаетесь делать вид, что необходимо.

Вы можете увидеть свои главные щипцы в сексе, если внимательно проанализируете характеристики.

Некоторые слова нужно заменять синонимами, чтобы понять, о каких именно щипцах (к себе и партнеру) идет речь.

Я покажу на конкретных примерах, пробуйте.

3. Идентификация

Посмотрите, какой возраст того и другого образа.

Если образ на фото противоположного пола намного старше вас, вы ищете в сексуальном партнере родительскую фигуру.

Если намного моложе, это может говорить об обезличивании в сексе, в том числе и себя, вы плохо представляете себе свою личность и личность партнера, когда думаете о сексуальном. Может быть вы вообще забываете о себе реальном и ваш локус далеко улетает.

Разрыв между своим возрастом и возрастом персоны своего пола на фото – это тоже проблемы с реальной идентичностью, особенное если выбираете людей намного моложе. Если старше, это может быть страх перед старением, который вы хотите преодолеть.

Посмотрите так же на бэкграунд.

Понятно, что на фото – звезды, но все-таки на конкретных их фото – имидж простых парней или не очень простых или очень непростых, бедных девчонок или шикарных. Имеет значение, насколько велика разница с вашим бэкграундом, с вашим окружением. Если очень велика, то ваш сексуальный ресурс оторван от реальности, вы скорее фантазер и мало что можете реализовать в жизнь.

Обратите внимание вот еще на что. Когда вы подбирали фото противоположного пола, вы могли иметь в виду какого-то человека и схожесть образа с ним. Вы могли прямолинейно показывать этому человеку, что вот – это ваш любимый типаж. Если это так, это свидетельство того, что ваша сексуальность скована вашей зависимостью от этого человека.

Есть еще пара важных критериев толкования.

Их тоже разберем, если с тремя главными получится.

Готовы пробовать в комментариях?