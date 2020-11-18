“Прекратите ныть”: Витас раскритиковал коллег из-за жалоб на потери гонораров

18.11.2020, 20:53, Разное

Популярный певец Витас разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой подверг критике своих коллег по шоу-бизнесу, периодически жалующихся на потерю гонораров из-за пандемии. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы от подписчиков.

Отправной точкой откровений исполнителя стали многочисленные звонки, которые направляют к нему СМИ с просьбой прокомментировать свое отношение к периодически появляющимся эпатажным заявлениям российских звезд. В них, в частности, многие селебрити информируют о том, что карантинные ограничения, провоцирующие отмены концертов и новогодних корпоративов, очень негативно сказываются на уровне их доходов. “Последней каплей”, вынудившей Витаса высказаться, стал недавний призыв певца Валерия Меладзе к музыкантам бойкотировать запись “Новогоднего огонька”. Стоит отметить, что откровения хозяина аккаунта были полны негодования. Он, в частности, призвал коллег по шоубизу к совести, напомнив о том, что многочисленные телезрители, не менее настрадавшиеся от пандемии, очень ждут праздничного концерта по ТВ, чтобы увидеть своих любимых исполнителей. “Прекратите ныть, что вы умираете от голода… Люди вас любят, ждут, не лишайте их возможности насладиться вашим творчеством! Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку”, – такой чередой слоганов резюмировал Витас свою позицию.

Фолловеры исполнителя высказали огромную солидарность с ним. К слову, поклонники упомянули, что выступление кумира по ТВ смотрят с особой радостью. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.