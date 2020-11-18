Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться многомиллионного контракта

18.11.2020, 20:53, Разное

В эфир сервиса Netflix вышел новый сезон сериала «Корона», где рассказывается о жизни королевской семьи. В новых сериях зрители смогут увидеть молодую принцессу Диану.

Сценарий телесериала основан на реальных событиях, поэтому там пойдет речь о неудачном союзе принцессы Дианы с принцем Чарльзом, а также о ее борьбе с булимией. Эмили Эндрюс, королевский обозреватель, рассказал Daily Mail, что после этого Гарри необходимо разрывать контракт с Netflix, так как в телесериале цинично изображена его мать.

Как информирует «Телепрограмма», Эмили Эндрюс сообщает, что нельзя брать деньги у тех, кто разбирает распад брака родителей и предает семью. Пока нет информации об ответах герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, что в конце лета принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт со стриминговым сервисом. Его стоимость составила больше 100 миллионов долларов. Из договора следует, что пара займется производством документальных фильмов, сериалов и мультфильмов.