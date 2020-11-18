Ученые научились определять болезнь Альцгеймера по сетчатке

18.11.2020, 20:53, Разное

В Медицинском центре Седарс-Синай исследователи научились определять болезнь Альцгеймера по состоянию сетчатки глаза. С помощью нового метода врачи смогут следить за происходящими в мозге изменениями и предсказывать появление когнитивных нарушений даже на самых ранних стадиях.

Согласно результатам проведенного исследования, опубликованным в издании Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, нейрохирургам удалось обнаружить более подверженные нейродегенеративному заболеванию области сетчатки. Это удалось сделать при помощи секторного изображения амилоида сетчатки. Дальнейший анализ полученных данных показал, что в сетчатке пациентов много амилоидного белка, что говорит о высокой вероятности возникновения болезни Альцгеймера или наличии других нарушений работы головного мозга.

По словам доцента кафедры нейрохирургии и соавтора работы, доктора Майи Короньо-Хамауи, благодаря выявлению таких признаков медикам удастся диагностировать заболевание с большей точностью и проводить лечение больных с самыми ранними признаками недуга.