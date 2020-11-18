Коронавирус убил пожилую пару в один день

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18.11.2020, 20:43, Разное

Пожилые супруги из Италии Винченсо и Ольги Молино практически прожили “сказочную” жизнь. Они познакомились, когда обоим не было и 20 лет, прожили вместе 63 года и умерли в один день.

Причиной смерти итальянцев стал коронавирус. Ковид “красиво” завершил историю супругов, которым было 83 и 82 года: он унес их жизни с разницей в час. Свои последние дни Молино провели в больнице Монца. Врачи целую неделю боролись за их жизни, но болезнь оказалась сильнее, передает телеканал “Царьград”.



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