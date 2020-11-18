СК прекратил уголовное преследование экс-сенатора Фетисова

18.11.2020, 20:25, Разное

Следственный комитет прекратил уголовное дело против банкира и бывшего сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Гофштейн.

Защитник напомнил, что в 2017 году Пресненский суд Москвы вернул дело генпрокурору из-за «серьезнейших дефектов обвинения». Это решение подтвердили все судебные инстанции. «Более дело в суд не направлялось, а 20 октября 2020 года вынесено постановление о его прекращении», — отметил Гофштейн.

При этом источник ТАСС заявил о переквалификации дела с организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 160 УК) на организацию злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК). Он добавил, что уголовное преследование банкира прекратили из-за истечения срока давности.

Фетисова задержали в феврале 2014 года. Следствие утверждало, что он вывел деньги из ООО «Мой Банк», совладельцем которого был, из-за чего организация не выполнила обязательств перед вкладчиками. В результате выполнением обязательств перед вкладчиками на сумму 6 млрд рублей занялась госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В 2015 году Фетисов перевел АСВ сумму, превышающую ущерб — примерно 15 млрд рублей.

Сам Фетисов связывал свое преследование с политической деятельностью. В 2017 году Лондонский международный третейский суд удовлетворил его гражданский иск к предпринимателю Владимиру Малину. Британский суд посчитал, что действия Малина, а не Фетисова привели к банкротству «Моего банка».