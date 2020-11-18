 

Новое назначение Путина: еще один выпускник “школы губернаторов” стал главой региона

18.11.2020, 20:23, Разное

До этого политик 17 лет работал председателем регионального правительства. Свое решение об уходе он объяснил желанием “дать дорогу молодым” – в сентябре Волкову исполнилось 66 лет. Его полномочия истекали лишь в 2022 году.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на его место Артема Здунова, который прежде возглавлял правительство Дагестана, а также руководил Министерством экономики Татарстана.
Он станет временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Примечательно, что Здунов является этническим мордвином, хоть и родился в Казани.

Кроме того, 42-летний политик является выпускником первого потока госпрограммы по созданию управленческого кадрового резерва, также известной как “школа губернаторов”. Она была разработана совместными усилиями специалистов Сбербанка, Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Московской школы управления “Сколково” и Высшей школы госуправления. Программа стартовала в 2017 году.

Стоит отметить, что еще один выпускник “школы губернаторов” – Вячеслав Гладков – в среду также был назначен Путиным главой региона. С 18 ноября он станет врио губернатора Белгородской области.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / “Ведро с гайками”

02.10 / Скандалы: Министерство странных дел

01.09 / Мнение: Ждет ли Россию разгул гастролеров-киллеров?

30.06 / Вслед за Дэвидом Бекхэмом: брат Кейт Миддлтон рассказал о своем необычном хобби

04.07 / Мнение: Новые волны

09.08 / В Башкортостане тысячи человек вышли на акцию в защиту шихана Куштау

21.10 / Пашинян пообещал легализовать однополые браки, если ЕС признает Карабах частью Армении

15.09 / Лолита в шикарном наряде восхитила публику стройной фигурой

23.07 / Врач дал важный совет по улучшению сна

28.10 / Поклонники подозревают певицу Натали в четвертой беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска