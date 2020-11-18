Победа невозможна: ученый прочит ковиду долгую жизнь среди людей

18.11.2020, 20:23, Разное

Российский вирусолог, ученый Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов считает, что человечество не сможет одержать окончательную победу над коронавирусом COVID-19 еще очень долго. Ее не обеспечит даже формирование популяционного иммунитета.

Чепурнов отметил, что известны повторные случаи заражения ковидом людей, у которых уже выработались антитела. Кроме того, переносчиками коронавируса могут быть не только люди, но и звери, в том числе – домашние животные. По мнению ученого, пандемию значительно замедлит вакцинация, но в обозримом будущем ковид будет регулярно напоминать о себе, передает телеканал “Царьград”.