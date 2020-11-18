В Киевской области разоблачили коррупционную схему на строительстве железной дороги сообщением Киев – Борисполь

18.11.2020, 20:10, Новости дня

В Киевской области разоблачили коррупционную схему на строительстве железной дороги сообщением Киев – Борисполь. Об этом 18 ноября сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, между ООО “Киев песок” и региональным филиалом “Юго-Западная железная дорога” акционерного общества “Укрзалізниця” был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Пассажирский – аэропорт Борисполь.

Как отметили в Офисе генпрокурора, на основании поддельных расходных накладных филиал “Укрзалізниці” перечислил на счет предприятия более 21 млн грн за якобы поставку 60 тыс. м³ песка.

При этом судебно-экономическая экспертиза подтвердила, что фактически предприятие поставило только 35 тыс. м³ песка, в результате чего почти 9 млн грн бюджетных средств присвоил экс-директор компании-поставщика.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).