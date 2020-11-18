 

Виктюка похоронят во Львове на Лычаковском кладбище – племянница

18.11.2020, 20:10, Новости дня

Украинского и российского режиссера Романа Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом “Радіо Свобода” 18 ноября сообщила его племянница Екатерина Виктюк.

Виктюка похоронят в семейном склепе, он купил его сам. По словам племянницы, режиссер завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями.

“Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу будут транспортировать в родной город. Насколько мне известно, нет проблем с перевозкой тела. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером прошло там”, – сказала “Радіо Свобода” дизайнер Роксолана Шимчук, которая общается с друзьями Виктюка в Москве.

Когда состоится прощание с режиссером и похороны, пока неизвестно.

Виктюк умер 17 ноября в больнице, в октябре его госпитализировали с COVID-19. Режиссеру было 84 года.

Он родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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