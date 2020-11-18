Гандбольный матч чемпионата Украины среди женщин закончился массовой дракой

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18.11.2020, 20:10, Новости дня

Гандбольный матч чемпионата Украины среди женщин “Днепрянка” (Херсон) – “Реал” (Николаев), который состоялся 14 ноября, закончился массовой дракой. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале “Александр Телиш”.

Конфликт между гандболистками возник под конец игры при счете 27:24 в пользу хозяек поля.

Отмечается, что причиной потасовки стала “нервная реакция” гандболистки Каролины Савченко на фол против нее со стороны соперницы Светланы Аксеновой.

Участие в потасовке, которая продлилась меньше минуты, приняли большинство гандболисток, а также тренеры и администраторы команд.

Встреча завершилась победой “Днепрянки” со счетом 30:28.

Предыдущая встреча команд, которая прошла 13 ноября, закончилась победой команды из Николаева – 32:31.

ВИДЕОВидео: Александр Телиш / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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