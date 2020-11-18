Василенко: Законопроект о почтовой связи не приблизит нас к европейским традициям честной и своевременной доставки корреспонденции

18.11.2020, 20:10, Новости дня

Профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко в Facebook 16 ноября раскритиковал законопроект №4353 “О почтовой связи”.

“Автор не иронизирует. Есть почта российская, есть почта белорусская,есть казахстанская. Скоро “Укрпошта” будет иметь новое название – “Почта по-смелянски”. Дело в том, что в новом проекте закона о почтовой связи № 4353 предусмотрены все “нововведения”, которые де-факто практикуются в трех вышеуказанных странах. Но, разумеется, с учетом украинской специфики почтовых отправлений, которая предусматривает (это прекрасно известно всем журналистам, которые ежедневно пользуются услугами почты): не ритмичность работы; не ответственность за доставку вовремя почтовых переводов, посылок, писем. Наконец, просто – отсутствие почтовых работников и закрытие почтовых отделений по всей Украине. На этом фоне – фантастические зарплаты самого директора “Укрпошти” Игоря Смелянського и приближенных к нему клевретов”, – написал он.

Василенко напомнил, что в феврале Сменский в эфире канала “Украина 24” заявлял: “Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, так это 200 раз минимальная зарплата… 836 тысяч гривень в месяц”.

“Теперь можем с уверенность констатировать, что зарплата господина Игоря возрастет еще больше, при условии, конечно, что будет принят новый закон о почтовой связи, который одним махом перекроет достижения тоталитарных стран, но никак не приблизит нас к европейским традициям честной и своевременной доставки нашей корреспонденции к потенциальным адресатам. Проект закона предусматривает сплошную монополизацию почтовых услуг, что приведет к неизбежному увольнению десятков тысяч граждан Украины, которые работали в частных компаниях, которые эти услуги предоставляют более прагматично, вовремя и вежливо”, – заявил Василенко.

Он отметил, что над законопроектом работали нардепы от “Слуги народа” Николай Тищенко и Галина Третьякова.

“Какое им дело до плебса, который останется без средств; какое им дело до сотен тысяч украинцев, чьи посылки и переводы потеряются и не дойдут до адресатов вовремя, а то и просто потеряются по дороге?”, – написал он.

Василенко подчеркнул, что по словам экспертов, проект закона противоречит Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, где, в частности, речь идет о предотвращению монополистической практике в секторе почтовых и курьерских услуг.

“То есть, проект закона предусматривает монополизацию почтовых услуг и, одновременно, фактическое сводит на нет их и без того низкое качество, одновременно повышая коррупционные риски. Открытым издевательством звучит фраза из “Прогноза” о перспективах этого закона в случае его принятия: “обеспечить предоставление всем пользователям на всей территории Украины свободный доступ к сети почтовой связи” и “обеспечение непрерывности оказания услуг почтовой связи, за исключением случаев форс мажора”. Что это означает на практике, нетрудно объяснить. Цены при монополии почтовых услуг достигнут космических высот и пенсионеру отправить посылку или простое письмо-поздравление будет стоить дороже, чем сходить в аптеку”, – написал он.

https://www.facebook.com/nikita.vasilenko.5/posts/3439059309521954

Законопроект №4353 был зарегистрирован 10 ноября. Как указано в пояснительной записке, проект закона предусматривает, что “универсальные услуги почтовой связи предоставляются оператором почтовой связи, который определяется Кабинетом Министров Украины”.

“Проект закона определяет полномочия национального регулятора устанавливать предельные цены (тарифы) на пересылку простых и заказных писем массой до 50 граммов и почтовых карточек”, – говорится в документе.

Также в нем предусмотрена ответственность клиентов за нанесение ущерба почтовым операторам.